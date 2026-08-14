Οι διάσημοι ηθοποιοί που δεν θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν ηθοποιοί
MARIE CLAIRE

Οι διάσημοι ηθοποιοί που δεν θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν ηθοποιοί

Δέκα καλλιτέχνες του Χόλιγουντ που θα προτιμούσαν οι απόγονοί τους να ακολουθήσουν άλλο επαγγελματικό μονοπάτι.

Οι διάσημοι ηθοποιοί που δεν θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν ηθοποιοί
Μπορεί να έχουν γνωρίσει τεράστια επιτυχία στον κινηματογράφο, όμως αρκετοί διάσημοι ηθοποιοί δηλώνουν πως δεν θα ήθελαν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν την ίδια επαγγελματική πορεία. Η έκθεση στη δημοσιότητα, η πίεση, η αβεβαιότητα του επαγγέλματος και η συνεχής κριτική είναι μερικοί από τους λόγους που τους κάνουν να εύχονται οι επόμενες γενιές της οικογένειάς τους να επιλέξουν διαφορετικό δρόμο.

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