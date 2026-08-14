Τα ζώδια που θα αντιμετωπίσουν το «κάρμα» τους μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2026

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2026, τέσσερα ζώδια μπαίνουν σε μια περίοδο απολογισμού, σύμφωνα με την αστρολογία. Ο ανάδρομος Κρόνος στον Κριό φέρνει στην επιφάνεια παλιές υποθέσεις, σας καλεί να αναλάβετε ευθύνες και σας βοηθά να δείτε τα αποτελέσματα των επιλογών σας. Το «κάρμα» δεν αφορά μόνο τις συνέπειες, αλλά και τις ανταμοιβές. Αν έχετε προσπαθήσει να εξελιχθείτε και να κάνετε το σωστό, αυτή η περίοδος μπορεί να σας φέρει θετικές εξελίξεις.ΚριόςΜε τον Κρόνο στο ζώδιό σας, η περίοδος αυτή φέρνει ανταμοιβές για τη σκληρή δουλειά και την επιμονή σας. Επαγγελματικές ευκαιρίες, αναγνώριση ή σημαντικές αλλαγές μπορεί να έρθουν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που έχετε ήδη κάνει.