Τα ζώδια που θα αντιμετωπίσουν το «κάρμα» τους μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2026
MARIE CLAIRE

Τα ζώδια που θα αντιμετωπίσουν το «κάρμα» τους μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2026

Παλιές υποθέσεις έρχονται στην επιφάνεια και ξεκινά ο απολογισμός.

Τα ζώδια που θα αντιμετωπίσουν το «κάρμα» τους μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2026
Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2026, τέσσερα ζώδια μπαίνουν σε μια περίοδο απολογισμού, σύμφωνα με την αστρολογία. Ο ανάδρομος Κρόνος στον Κριό φέρνει στην επιφάνεια παλιές υποθέσεις, σας καλεί να αναλάβετε ευθύνες και σας βοηθά να δείτε τα αποτελέσματα των επιλογών σας. Το «κάρμα» δεν αφορά μόνο τις συνέπειες, αλλά και τις ανταμοιβές. Αν έχετε προσπαθήσει να εξελιχθείτε και να κάνετε το σωστό, αυτή η περίοδος μπορεί να σας φέρει θετικές εξελίξεις.

 
 
Κριός
Με τον Κρόνο στο ζώδιό σας, η περίοδος αυτή φέρνει ανταμοιβές για τη σκληρή δουλειά και την επιμονή σας. Επαγγελματικές ευκαιρίες, αναγνώριση ή σημαντικές αλλαγές μπορεί να έρθουν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που έχετε ήδη κάνει.

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