Η Δανία αυστηροποιεί τους κανόνες στα σχολεία για να περιορίσει τις αντιγραφές με τη χρήση AI
Η Δανία αυστηροποιεί τους κανόνες στα σχολεία για να περιορίσει τις αντιγραφές με τη χρήση AI
Τα τρία μέτρα που προτείνει για να το πετύχει, ενώ παράλληλα, προσπαθεί να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη δεδομένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις νεότερες γενιές και στην ανάγκη προστασίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δανία επέστρεψαν στα σχολεία με αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η χώρα λαμβάνει νέα μέτρα για να περιορίσει την αντιγραφή και την αθέμιτη χρήση εργαλείων AI στις εξετάσεις.
Την Πέμπτη, 6 Αυγούστου, ο υπουργός Παιδείας της Δανίας, Magnus Heunicke, ανακοίνωσε μια σειρά άμεσων μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται προφορικές εξετάσεις πάνω σε γραπτές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο σπίτι, καθώς και εργαλεία παρακολούθησης της οθόνης των μαθητών κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων στο σχολείο.
Τα τρία μέτρα που προτείνονται
Σε ανακοίνωσή του, ο Υπουργός ανέφερε ότι τα λύκεια της χώρας αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερα περιστατικά χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση εργασιών και εξετάσεων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την άμεση λήψη μέτρων.
Το πρώτο μέτρο προβλέπει προφορική εξέταση για όλες τις γραπτές εργασίες που πραγματοποιούνται στο σπίτι. Οι μαθητές λυκείου (ηλικίας 16 έως 19 ετών), δηλαδή, θα ενθαρρύνονται να ολοκληρώνουν τις γραπτές εργασίες τους εντός του σχολικού περιβάλλοντος υπό επιτήρηση, ακόμη και με παρακολούθηση των οθονών των υπολογιστών τους, αντί για το σπίτι. Η προφορική εξέταση θα ισχύει και για το SSO, μια σημαντική γραπτή εξέταση την οποία πραγματοποιούν κάθε χρόνο περίπου 9.000 μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Την Πέμπτη, 6 Αυγούστου, ο υπουργός Παιδείας της Δανίας, Magnus Heunicke, ανακοίνωσε μια σειρά άμεσων μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται προφορικές εξετάσεις πάνω σε γραπτές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο σπίτι, καθώς και εργαλεία παρακολούθησης της οθόνης των μαθητών κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων στο σχολείο.
Τα τρία μέτρα που προτείνονται
Σε ανακοίνωσή του, ο Υπουργός ανέφερε ότι τα λύκεια της χώρας αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερα περιστατικά χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση εργασιών και εξετάσεων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την άμεση λήψη μέτρων.
Το πρώτο μέτρο προβλέπει προφορική εξέταση για όλες τις γραπτές εργασίες που πραγματοποιούνται στο σπίτι. Οι μαθητές λυκείου (ηλικίας 16 έως 19 ετών), δηλαδή, θα ενθαρρύνονται να ολοκληρώνουν τις γραπτές εργασίες τους εντός του σχολικού περιβάλλοντος υπό επιτήρηση, ακόμη και με παρακολούθηση των οθονών των υπολογιστών τους, αντί για το σπίτι. Η προφορική εξέταση θα ισχύει και για το SSO, μια σημαντική γραπτή εξέταση την οποία πραγματοποιούν κάθε χρόνο περίπου 9.000 μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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