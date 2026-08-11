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Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές με την οικογένειά της και οι ευχές για τα γενέθλιά της
MARIE CLAIRE

Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές με την οικογένειά της και οι ευχές για τα γενέθλιά της

H ανάρτηση στο Instagram.

Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές με την οικογένειά της και οι ευχές για τα γενέθλιά της
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση πριν από λίγες ημέρες και μοιράστηκε τη χαρά και τις σκέψεις της με τους ακολούθους της στο Instagram. H επιχειρηματίας και ακτιβίστρια ανήρτησε ένα καρουζέλ φωτογραφιών στο οποίο βλέπουμε την ίδια, τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά σε καθημερινές στιγμές και στιγμιότυπα από τις διακοπές τους.

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