Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές με την οικογένειά της και οι ευχές για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση πριν από λίγες ημέρες και μοιράστηκε τη χαρά και τις σκέψεις της με τους ακολούθους της στο Instagram. H επιχειρηματίας και ακτιβίστρια ανήρτησε ένα καρουζέλ φωτογραφιών στο οποίο βλέπουμε την ίδια, τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά σε καθημερινές στιγμές και στιγμιότυπα από τις διακοπές τους.