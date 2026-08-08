Χέρι χέρι στη Μύκονο η Katy Perry και ο Justin Trudeau
Χέρι χέρι στη Μύκονο η Katy Perry και ο Justin Trudeau
Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές τους.
ΗKaty Perry και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau φαίνεται πως απολαμβάνουν στο έπακρο το καλοκαίρι τους στην Ελλάδα. Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές τους στη Μύκονο ήρθαν στη δημοσιότητα, δείχνοντας τους χαλαρούς και ευδιάθετους.
Στις εικόνες, που τραβήχτηκαν στις 5 Αυγούστου, οι δυο τους περπατούν χέρι χέρι δίπλα στη θάλασσα, ενώ σε άλλη φωτογραφία αγκαλιάζονται πάνω σε σκάφος.
Η Katy Perry επέλεξε ένα ασορτί σύνολο με τοπ και σορτς, ενώ ο Justin Trudeau εμφανίστηκε με ανοιχτόχρωμο λινό πουκάμισο και τζιν.
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Στις εικόνες, που τραβήχτηκαν στις 5 Αυγούστου, οι δυο τους περπατούν χέρι χέρι δίπλα στη θάλασσα, ενώ σε άλλη φωτογραφία αγκαλιάζονται πάνω σε σκάφος.
Η Katy Perry επέλεξε ένα ασορτί σύνολο με τοπ και σορτς, ενώ ο Justin Trudeau εμφανίστηκε με ανοιχτόχρωμο λινό πουκάμισο και τζιν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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