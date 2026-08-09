Η Κέιτ Μος υιοθέτησε τo accessory-maxxing και συνδύασε δύο τσάντες Hermès

ΗKate Moss εμφανίστηκε στις 3 Αυγούστου στην Ισπανία κρατώντας όχι μία, αλλά δύο πολυτελείς τσάντες Hermès, υιοθετώντας τη νέα τάση του λεγόμενου «accessory-maxxing», δηλαδή του συνδυασμού πολλών εντυπωσιακών αξεσουάρ στην ίδια εμφάνιση.Κατά τη διάρκεια των διακοπών της, το μοντέλο φόρεσε ένα ημιδιάφανο καλοκαιρινό φόρεμα με ασορτί μπαλαρίνες και ολοκλήρωσε το σύνολό της με δύο εμβληματικές τσάντες του γαλλικού οίκου: μια μεγάλη μαύρη Birkin στον έναν ώμο και μια μικρότερη τσάντα Hermès χιαστί στον άλλο.Δεν είναι η πρώτη φορά που η Kate Moss κάνει αίσθηση με τις επιλογές της από τον οίκο Hermès. Το περασμένο καλοκαίρι είχε γίνει viral όταν φωτογραφήθηκε στην παραλία της Ίμπιζα κρατώντας την πολυτελή Kelly, ένα αξεσουάρ που κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.Η πρώτη Birkin που επέλεξε αυτή τη φορά ήταν γεμάτη προσωπικά αντικείμενα. Η δεύτερη τσάντα της εμφάνισης ήταν πιο διακριτική και μικρότερη. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το μοντέλο της, εκτιμάται ότι πρόκειται για την Hermès 24/24 21, σχέδιο που παρουσιάστηκε γύρω στο 2018 και ξεχωρίζει για τη μίνιμαλ αισθητική και τις χρυσές μεταλλικές λεπτομέρειες.