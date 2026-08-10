Καλοκαιρινές εικόνες διασημοτήτων που μας εμπνέουν έως σήμερα
Καλοκαιρινές εικόνες διασημοτήτων που μας εμπνέουν έως σήμερα
Εικόνες σταθερά στο moodboard μας.
Μπορεί πάντα να παίρνουμε έμπνευση από την αισθητική διάσημων προσώπων, ωστόσο το καλοκαιρινό στιλ αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία. Οι εμφανίσεις συχνά μας εκπλήσσουν και αποπνέουν μια ελευθερία και έναν χαρακτήρα που δεν φανταζόμασταν τον χειμώνα.
Από τις γυναίκες της οικογένειας Kennedy, μέχρι σταρ του κινηματογράφου όπως η Jane Birkin και η Sophia Loren έως την αγαπημένη Πριγκίπισσα Diana, έχουμε συγκεντρώσει μερικές καλοκαιρινές εικόνες που μέχρι και σήμερα θέλουμε να αναβιώσουμε.
Jackie Kennedy και Lee Radziwill
Η Jackie O’ έκανε μια από τις αγαπημένες μας εμφανίσεις της κυκλοφορώντας μαζί με την εξίσου κομψή αδελφή της στο Κάπρι. Μεγάλα γυαλιά, εμπριμέ φούστα με εντυπωσιακή ζώνη και χρυσά σανδάλια αποπνέουν την ιταλική φινέτσα του τόπου. Το πιο απλό look της Lee Radziwill βασισμένο στη μεσογειακή παλέτα του ναυτικού μπλε και του λευκού αποτελεί επίσης μια διαχρονική καλοκαιρινή ιδέα.
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Από τις γυναίκες της οικογένειας Kennedy, μέχρι σταρ του κινηματογράφου όπως η Jane Birkin και η Sophia Loren έως την αγαπημένη Πριγκίπισσα Diana, έχουμε συγκεντρώσει μερικές καλοκαιρινές εικόνες που μέχρι και σήμερα θέλουμε να αναβιώσουμε.
Jackie Kennedy και Lee Radziwill
Η Jackie O’ έκανε μια από τις αγαπημένες μας εμφανίσεις της κυκλοφορώντας μαζί με την εξίσου κομψή αδελφή της στο Κάπρι. Μεγάλα γυαλιά, εμπριμέ φούστα με εντυπωσιακή ζώνη και χρυσά σανδάλια αποπνέουν την ιταλική φινέτσα του τόπου. Το πιο απλό look της Lee Radziwill βασισμένο στη μεσογειακή παλέτα του ναυτικού μπλε και του λευκού αποτελεί επίσης μια διαχρονική καλοκαιρινή ιδέα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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