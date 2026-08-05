Τα σοκάκια των ελληνικών νησιών γίνονται άτυπες πασαρέλες
Τα σοκάκια των ελληνικών νησιών γίνονται άτυπες πασαρέλες
Κοιτάξτε γύρω σας για έμπνευση.
Ο Karl Lagerfeld έλεγε πως η καλύτερη πασαρέλα είναι πάντα στους δρόμους. Το καλοκαίρι, αυτή φαίνεται πως μεταφέρεται στα νησιά και τα θέρετρα της Μεσογείου. Τα ελληνικά νησιά, άμεσα συνυφασμένα με την πιο χαλαρή εποχή του χρόνου αποτελούν εύφορο έδαφος για εμφανίσεις που, παρότι θεωρητικά ανεπίσημες, καταλήγουν να μας εμπνέουν.
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