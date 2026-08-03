Gingham print: Τα ωραιότερα καρό φορέματα της σεζόν

Το gingham print είναι συνώνυμο του καλού καιρού. Το καρό μοτίβο που θυμίζει κουβέρτες για πικνίκ και βάζα μαρμελάδας υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλές κατά τη δεκαετία του 1960 και του 1990 και τα τελευταία χρόνια έχει ανακτήσει δυναμικά τη θέση του στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα.



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