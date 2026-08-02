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Ετοιμαζόταν να παντρευτεί, όταν παρουσίασε «συμπτώματα ουρολοίμωξης»: Διαγνώστηκε, στα 27 της, με καρκίνο τέταρτου σταδίου
MARIE CLAIRE

Ετοιμαζόταν να παντρευτεί, όταν παρουσίασε «συμπτώματα ουρολοίμωξης»: Διαγνώστηκε, στα 27 της, με καρκίνο τέταρτου σταδίου

«Είμαι vegan και γυμνάζομαι. Γιατί σε εμένα;»

Ετοιμαζόταν να παντρευτεί, όταν παρουσίασε «συμπτώματα ουρολοίμωξης»: Διαγνώστηκε, στα 27 της, με καρκίνο τέταρτου σταδίου
Στα 27 χρόνια της η Dempsey Gibbons διένυε την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, καθώς ετοιμαζόταν να παντρευτεί με τη σύντροφό της. Σε ένα ταξίδι τους, όμως, στη Νέα Υόρκη, όπου είχαν πάει να αγοράσουν νυφικό, παρατήρησε αίμα στα ούρα της. Λόγω του νεαρού της ηλικίας της, όλοι γύρω της την καθησύχασαν «ότι πιθανότατα είναι ουρολοίμωξη».

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