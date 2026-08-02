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Υπάρχει τελικά η ιδανική ηλικία για να παντρευτούμε;
MARIE CLAIRE

Υπάρχει τελικά η ιδανική ηλικία για να παντρευτούμε;

Οι ειδικοί εξηγούν τι δείχνουν οι έρευνες και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο μια επιτυχημένη σχέση.

Υπάρχει τελικά η ιδανική ηλικία για να παντρευτούμε;
Υπάρχει άραγε η ιδανική ηλικία για να παντρευτούμε; Είναι μια ερώτηση που απασχολεί πολλούς, ειδικά όταν γύρω μας υπάρχουν προσδοκίες από την οικογένεια, τους φίλους ή την κοινωνία. Αν και δεν υπάρχει μια απάντηση που να ταιριάζει σε όλους, αρκετές έρευνες έχουν προσπαθήσει να βρουν ποια περίοδος της ζωής μας θεωρείται πιο κατάλληλη για να κάνουμε αυτό το σημαντικό βήμα.

 
Μία από τις πιο γνωστές θεωρίες βασίζεται στον λεγόμενο κανόνα του 37%, ο οποίος παρουσιάζεται στο βιβλίο Algorithms to Live By. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, όταν έχουμε εξετάσει περίπου το 37% των διαθέσιμων επιλογών μας, είμαστε σε θέση να πάρουμε πιο σωστές αποφάσεις, χωρίς να συνεχίζουμε να αναζητούμε ασταμάτητα κάτι καλύτερο.
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