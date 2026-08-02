Η απλή άσκηση που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου πιο γρήγορα από το περπάτημα
Η απλή άσκηση που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου πιο γρήγορα από το περπάτημα
Η εύκολη άσκηση των 2 λεπτών που βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου.
Μετά από ένα γεύμα, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι ένας σύντομος περίπατος μπορεί να κάνει καλό στον οργανισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, υπάρχει μια ακόμη πιο γρήγορη επιλογή που μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Τα squats, δηλαδή τα βαθιά καθίσματα με το βάρος του σώματος, φαίνεται πως προσφέρουν σημαντικά οφέλη μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.
Αν δεν έχουμε τον χρόνο ή τη δυνατότητα να βγούμε για περπάτημα μετά το φαγητό, μερικά squats στο σπίτι ή στο γραφείο ίσως είναι αρκετά για να ενεργοποιήσουν τους μυς και να βοηθήσουν τον οργανισμό μας να αξιοποιήσει καλύτερα τη γλυκόζη.
Πώς τα squats βοηθούν στη μείωση του σακχάρου
Μετά την κατανάλωση ενός γεύματος που περιέχει υδατάνθρακες, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα αυξάνονται φυσιολογικά. Όταν όμως κινούμαστε, οι μύες μας χρησιμοποιούν τη γλυκόζη ως πηγή ενέργειας, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται πιο γρήγορα από την κυκλοφορία του αίματος.
Τα squats ενεργοποιούν ταυτόχρονα μεγάλες μυϊκές ομάδες, γεγονός που αυξάνει άμεσα τις ενεργειακές ανάγκες του σώματος. Έτσι, η γλυκόζη αξιοποιείται πιο αποτελεσματικά και περιορίζονται οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά το γεύμα.
Αν δεν έχουμε τον χρόνο ή τη δυνατότητα να βγούμε για περπάτημα μετά το φαγητό, μερικά squats στο σπίτι ή στο γραφείο ίσως είναι αρκετά για να ενεργοποιήσουν τους μυς και να βοηθήσουν τον οργανισμό μας να αξιοποιήσει καλύτερα τη γλυκόζη.
Πώς τα squats βοηθούν στη μείωση του σακχάρου
Μετά την κατανάλωση ενός γεύματος που περιέχει υδατάνθρακες, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα αυξάνονται φυσιολογικά. Όταν όμως κινούμαστε, οι μύες μας χρησιμοποιούν τη γλυκόζη ως πηγή ενέργειας, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται πιο γρήγορα από την κυκλοφορία του αίματος.
Τα squats ενεργοποιούν ταυτόχρονα μεγάλες μυϊκές ομάδες, γεγονός που αυξάνει άμεσα τις ενεργειακές ανάγκες του σώματος. Έτσι, η γλυκόζη αξιοποιείται πιο αποτελεσματικά και περιορίζονται οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά το γεύμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα