Ίντρα Κέιν: Να επιλέγει μια γυναίκα ό,τι γουστάρει χωρίς να απολογείται
Ίντρα Κέιν: Να επιλέγει μια γυναίκα ό,τι γουστάρει χωρίς να απολογείται
Γυναίκες στην εξουσία, διαφορετικότητα κι ένα μικρό κορίτσι που ήθελε να γίνει μεγάλη αρτίστα: μια κουβέντα με αφορμή την «Εκκλησιάζουσες» με τις οποίες περιοδεύει στην Ελλάδα
Ενα ζεστό πρωινό του Ιουνίου σε μια γειτονιά του Μεταξουργείου, η Ίντρα Κέιν φωτογραφίζεται στους δρόμους γύρω από ένα στούντιο και ένα παλιάς κοπής καφενείο. Η χαρά, ο ενθουσιασμός και το κέφι της είναι μεταδοτικά, τραγουδάμε όλοι μαζί της Queen, Bob Marley και ό,τι άλλο παίζει το ραδιόφωνο εκείνη τη στιγμή. Τo επόμενο πρωί, στο σπίτι της, με την αγαπημένη της σκυλίτσα, τη Ζουλού, αγκαλιά, η ηθοποιός και τραγουδίστρια θα μου μιλήσει με το χιούμορ, την ευθύτητα και τη γενναιότητα που τη χαρακτηρίζουν για το σώμα, την αποδοχή, τους δαίμονες που μαθαίνει να πατάει κάτω και την ελευθερία να υπάρχεις χωρίς να απολογείσαι.
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