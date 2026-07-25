Τα πιο κομψά denim shorts για το φετινό καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Τα πιο κομψά denim shorts για το φετινό καλοκαίρι

H τέλεια εναλλακτική της μίνι φούστας ή του κλασικού τζιν παντελονιού.

Τα πιο κομψά denim shorts για το φετινό καλοκαίρι
Tο καλοκαίρι είναι φτιαγμένο για σορτς. Από τις πρωινές βουτιές στην παραλία μέχρι τα κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα, τα τζιν σορτς αποτελούν πλέον μέρος αυτής της αισθητικής φαντασίας που συνδέεται στενά με τις ηλιόλουστες μέρες και τις διακοπές.

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