Τα πέντε ζώδια που θα ζοριστούν από τον Ανάδρομο Κρόνο, από τις 26 Ιουλίου

Ο Ανάδρομος Κρόνος, από τις 26 Ιουλίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, θα φέρει τα παρακάτω πέντε ζώδια αντιμέτωπα με κάποιες δύσκολες αλήθειες. Τα καλά νέα; Μπορεί να ζοριστούν, αλλά τα μαθήματα που θα πάρουν μέσα στους επόμενους μήνες θα εξυπηρετήσουν έναν σημαντικό σκοπό στη ζωή τους. Αρκεί να σηκώσουν τα μανίκια και να δουλέψουν με πειθαρχία.