Bandana print: Τα ωραιότερα κομμάτια στο νέο αγαπημένο μοτίβο της μόδας

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άθε καλοκαίρι έχει το δικό του signature print και φέτος στο προσκήνιο έρχονται τα μοτίβα που αντλούν έμπνευση από τις κλασικές μπαντάνες. Αν και το bandana print συνδέθηκε αρχικά με τα χαρακτηριστικά μαντίλια από τα οποία πήρε το όνομά του, σήμερα πρωταγωνιστεί σε