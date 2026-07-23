Bandana print: Τα ωραιότερα κομμάτια στο νέο αγαπημένο μοτίβο της μόδας
MARIE CLAIRE

Bandana print: Τα ωραιότερα κομμάτια στο νέο αγαπημένο μοτίβο της μόδας

Φέτος πρωταγωνιστεί σε φορέματα, φούστες, πουκάμισα και co-ord σύνολα, αποπνέοντας μια αίσθηση καλοκαιρινής ανεμελιάς.

Bandana print: Τα ωραιότερα κομμάτια στο νέο αγαπημένο μοτίβο της μόδας
Κάθε καλοκαίρι έχει το δικό του signature print και φέτος στο προσκήνιο έρχονται τα μοτίβα που αντλούν έμπνευση από τις κλασικές μπαντάνες. Αν και το bandana print συνδέθηκε αρχικά με τα χαρακτηριστικά μαντίλια από τα οποία πήρε το όνομά του, σήμερα πρωταγωνιστεί σε φορέματα, φούστες, πουκάμισα και co-ord σύνολα, αποπνέοντας μια αίσθηση καλοκαιρινής ανεμελιάς.

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