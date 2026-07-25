Η ιστορία του ζευγαριού από την Ιρλανδία που ήταν παντρεμένο 4 ημέρες και βρέθηκε την ημέρα της πυρκαγιάς στο Μάτι

Ήταν το απόγευμα της 23ης Ιουλίου όταν ένας 65χρονος άντρας έβαλε φωτιά για να κάψει ξερά χόρτα στο χωράφι του, στο Μάτι του δήμου Μαραθώνα. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν αυτή η, φαινομενικά, αθώα φωτιά εκτυλίχθηκε σε μια από τις φονικές πυρκαγιές που έχει καταγραφεί στη χώρα μας.Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, λόγω των θυελλωδών ανέμων, εγκλωβίζοντας κατοίκους και παραθεριστές. Χιλιάδες στρέμματα πευκοδάσους καταστράφηκαν, δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν και 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το μικρότερο θύμα της πύρινης λαίλαπας ήταν 6 μηνών και το μεγαλύτερο 93 ετών. Ανάμεσά τους και ο Brian O'Callaghan Westropp, ένας Ιρλανδός που είχε έρθει στη χώρα μας με τη σύζυγό του, για να γιορτάσουν τον γάμο τους, ο οποίος είχε λάβει χώρα μόλις 4 ημέρες.Οκτώ χρόνια μετά τον χαμό του η σύζυγός του τίμησε τη μνήμη του με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.Η Zoe Holohan έγινε ένα από τα πρόσωπα που συμβόλισαν τη δύναμη της επιβίωσης, αλλά και το αβάσταχτο βάρος της απώλειας. Μετά την τραγωδία χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τα εγκαύματά της, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα έχασε και τον πατέρα της, Colm Holohan, ο οποίος πέθανε αιφνίδια.