Μπορεί τα καλοκαιρινά φεστιβάλ και οι συναυλίες να είναι το φάρμακο που χρειαζόμαστε;

Ήταν 20 Αυγούστου του 2011 στο Terra Vibe στη Μαλακάσα. Είχα πάει κατευθείαν απ’ το γραφείο, μαζί με τους τότε συναδέλφους μου, και περίμενα ώρες να εμφανιστούν οι Pulp στη σκηνή. Θυμάμαι πως ήμουν πιασμένη απ’ την ορθοστασία, κουρασμένη, εν μέσω καταθλιπτικού επεισοδίου και αβέβαιη για το μέλλον μου, αλλά τη στιγμή που άρχισε να λικνίζεται μπροστά μας ο Jarvis Cocker και να παίζουν οι πρώτες νότες του «Do You Remember The First Time?» τα ξέχασα όλα. Δεκαπέντε χρόνια μετά έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μου (ΟΚ, είμαι ακόμα πιασμένη), αλλά εκείνη η βραδιά είναι χαραγμένη στη μνήμη μου, μια λαμπερή απόδειξη πως η μουσική μπορεί να γίνει το μαγικό ξόρκι που χρειαζόμαστε.Φυσικά, οι μαγικές ιδιότητες της μουσικής όσον αφορά τη διάθεσή μας, το πώς μπορεί να μας ανυψώσει το ηθικό ή να μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε μετά από μια δύσκολη μέρα, είναι καλά τεκμηριωμένο πολιτισμικό φαινόμενο – από την αρχαιότητα ακόμα. Οι Σειρήνες με το τραγούδι τους μπορούσαν να πείσουν τους ναυτικούς να πέσουν στη θάλασσα, οι σωστές νότες από τη σωστή λύρα του Ορφέα μπορούσαν να κάνουν ακόμα και τον άγριο Κέρβερο να κοιμηθεί σαν κουτάβι. Σε κάπως πιο σύγχρονα παραδείγματα, πολιτικοί, ποδοσφαιρικές ομάδες και διαφημιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν ξεσηκωτικούς ύμνους, εθιστικά ρεφρέν και jingles για να κερδίσουν το κοινό και να δημιουργήσουν παβλόφειες αντιδράσεις στους καταναλωτές.Και ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Ολο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες βρίσκουν συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στο μαγικό ξόρκι που λέγεται μουσική και το ανθρώπινο σώμα.Νότες για το νευρικό μας σύστημαΟ πρώτος κρίκος βρίσκεται στην εξελικτική βιολογία: για τα πρώτα θηλαστικά η ακοή ήταν ένας μηχανισμός άμυνας που προειδοποιούσε για κινδύνους που πλησίαζαν. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Harvard Medicine Journal δείχνει πως η σύγχρονη εμπειρία της ακρόασης μουσικής μπορεί να θεωρηθεί κατάλοιπο εκείνου του μηχανισμού. Ακουστικά ερεθίσματα μεταδίδονται μέσω του αυτιού στον κροταφικό λοβό, ο οποίος αναλύει το ηχητικό τοπίο, αναγνωρίζει τους ήχους και τους βάζει σε διαφορετικά κουτάκια ανάλογα με το αν είναι οικεία ή όχι. Από κει παίρνει τη σκυτάλη το αυτόνομο νευρικό μας σύστημα (που ελέγχει ορισμένες ακούσιες λειτουργίες, όπως η αναπνοή και ο καρδιακός ρυθμός), αυξάνοντας, π.χ., τον καρδιακό μας ρυθμό όταν ακούμε το μουσικό intro από μια ταινία τρόμου. Ή, αν είστε εγώ το 2011 στη Μαλακάσα, το μουσικό intro του «Common People». Αν τώρα ο ήχος δεν είναι οικείος, μπορεί να μας προκαλέσει ακόμα και σωματική δυσφορία, κάτι που εξηγεί γιατί δεν μπορώ να ακούσω τζαζ όσο και να προσπαθεί να με πείσει ο σύντροφός μου για τη μεγαλοφυΐα του John Coltrane.Αν έχετε πιάσει τον εαυτό σας να δακρύζετε με τραγούδια σε γλώσσες που δεν καταλαβαίνετε καν, ή να μην μπορείτε να συγκεντρωθείτε αν δεν παίζει ένα συγκεκριμένο τραγούδι στο repeat ενώ δουλεύετε, ούτε αυτό είναι τυχαίο. Η μουσική φωτίζει σχεδόν ολόκληρο τον εγκέφαλό μας, συμπεριλαμβανομένων του ιππόκαμπου και της αμυγδαλής (που πυροδοτούν συναισθηματικές αντιδράσεις), του μεταιχμιακού συστήματος (που ρυθμίζει την ευχαρίστηση, τα κίνητρα και την επιβράβευση) και του κινητικού συστήματος του σώματος που μας κάνει να κουνάμε τα πόδια μας με το ρυθμό. Τα μελαγχολικά τραγούδια μπορεί να φέρνουν μια κάποια κάθαρση, αλλά μπορούν και να μας παγιδεύσουν σε μια λούπα θλίψης, λένε οι ειδικοί.Τα καλά νέα είναι πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνωστική, κινητική και συναισθηματική απόκριση για θεραπευτικούς σκοπούς. Παθήσεις και ασθένειες, από τη Νόσο Πάρκινσον και την κατάθλιψη έως τη Νόσο Αλτσχάιμερ, μπορούν να επωφεληθούν από συγκεκριμένα είδη μουσικής όπως η κλασική μουσική ή μουσική με την οποία είναι ιδιαίτερα οικείος ο ασθενής, βοηθώντας την αποκατάσταση, τη βελτίωση ή την αντιστάθμιση της διαταραγμένης εγκεφαλικής λειτουργίας. Η ακρόαση της Σονάτας για δύο πιάνα σε Ρε μείζονα του Μότσαρτ συγκεκριμένα φαίνεται να μπορεί να μειώσει τη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων σε ορισμένα άτομα με επιληψία. Δεν έχω ιδιαίτερη άποψη για το Μότσαρτ, αλλά αν με δείτε να ξεχνάω πού βρίσκομαι ή πώς με λένε, παίξτε μου Pulp.