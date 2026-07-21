Balloon pants: Η πιο ενδιαφέρουσα σιλουέτα του καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Balloon pants: Η πιο ενδιαφέρουσα σιλουέτα του καλοκαιριού

Με αέρινη κίνηση και μοντέρνες αναλογίες, το παντελόνι «χαρεμιού» γίνεται το νέο κεντρικό κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας.

Balloon pants: Η πιο ενδιαφέρουσα σιλουέτα του καλοκαιριού
Αν υπάρχει ένα παντελόνι που διεκδικεί τον τίτλο της πιο ενδιαφέρουσας τάσης του φετινού καλοκαιριού, αυτό είναι το balloon pant ή, όπως μπορεί να το συναντήσετε αλλού, «harem pant», αναφερόμενο στο ιστορικό ανατολίτικο παρελθόν του. Με το χαρακτηριστικό όγκο στα μπατζάκια και το στενό τελείωμα στον αστράγαλο, είναι το στυλ που κυριαρχεί αυτό το καλοκαίρι, αποδεικνύοντας ότι μια έντονη σιλουέτα μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψή, άνετη και σύγχρονη.

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