Παγωτό και μόδα: Η Bottega Veneta σερβίρει γεύσεις με τα συστατικά των νέων της αρωμάτων

Η Bottega Veneta βρίσκεται σε έξαρση δημιουργικότητας και το απέδειξε για άλλη μια φορά.Με αφορμή την έκδοση της νέας σειράς αρωμάτων ‘’Alta’’, ο οίκος έστησε ένα pop-up πάγκο έξω από το Selfridges στο Λονδίνο που θα δροσίσει τους περαστικούς. Σερβίροντας παγωτά σε γεύσεις αντίστοιχες με τα συστατικά των νέων αρωμάτων, η Bottega Veneta δίνει κυριολεκτικά μια γεύση της νέας της συλλογής. Και, επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορα, τα κυπελάκια είναι στο κλασικό πλεκτό σχέδιο intrecciato που έχει συνδυαστεί με τον οίκο.