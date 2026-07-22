Παγωτό και μόδα: Η Bottega Veneta σερβίρει γεύσεις με τα συστατικά των νέων της αρωμάτων
MARIE CLAIRE

Παγωτό και μόδα: Η Bottega Veneta σερβίρει γεύσεις με τα συστατικά των νέων της αρωμάτων

Ιδανικό για να αντιμετωπιστεί η ζέστη.

Παγωτό και μόδα: Η Bottega Veneta σερβίρει γεύσεις με τα συστατικά των νέων της αρωμάτων
Η Bottega Veneta βρίσκεται σε έξαρση δημιουργικότητας και το απέδειξε για άλλη μια φορά.
 
Με αφορμή την έκδοση της νέας σειράς αρωμάτων ‘’Alta’’, ο οίκος έστησε ένα pop-up πάγκο έξω από το Selfridges στο Λονδίνο που θα δροσίσει τους περαστικούς. Σερβίροντας παγωτά σε γεύσεις αντίστοιχες με τα συστατικά των νέων αρωμάτων, η Bottega Veneta δίνει κυριολεκτικά μια γεύση της νέας της συλλογής. Και, επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορα, τα κυπελάκια είναι στο κλασικό πλεκτό σχέδιο intrecciato που έχει συνδυαστεί με τον οίκο.

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