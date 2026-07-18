«Πήρα διαζύγιο γιατί και παντρεμένη που ήμουν, μεγάλωνα το παιδί σαν μονογονέας»
MARIE CLAIRE

«Πήρα διαζύγιο γιατί και παντρεμένη που ήμουν, μεγάλωνα το παιδί σαν μονογονέας»

Στην εποχή που οι γυναίκες συνεχίζουν να σηκώνουν δυσανάλογο βάρος στην ανατροφή των παιδιών, σίγουρα πολλές θα ταυτιστούν με αυτή την αληθινή μαρτυρία.

«Πήρα διαζύγιο γιατί και παντρεμένη που ήμουν, μεγάλωνα το παιδί σαν μονογονέας»
Μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την ισότητα των φύλων, ωστόσο δεν έχει αλλάξει το γεγονός ότι οι μαμάδες εξακολουθούν να σηκώνουν δυσανάλογο φορτίο στην ανατροφή των παιδιών. Γι’ αυτό σίγουρα πολλές γυναίκες θα ταυτιστούν με τη μαρτυρία της relationship coach Tara Blair Ball και συγγραφέα πολλών βιβλίων:

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