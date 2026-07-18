«Πήρα διαζύγιο γιατί και παντρεμένη που ήμουν, μεγάλωνα το παιδί σαν μονογονέας»

Μ

πορεί τα τελευταία χρόνια να έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την ισότητα των φύλων, ωστόσο δεν έχει αλλάξει το γεγονός ότι οι

εξακολουθούν να σηκώνουν

στην ανατροφή των παιδιών. Γι’ αυτό σίγουρα πολλές γυναίκες θα ταυτιστούν με τη μαρτυρία της