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Τα τέσσερα χειρότερα ζώδια για να πάτε διακοπές
MARIE CLAIRE

Τα τέσσερα χειρότερα ζώδια για να πάτε διακοπές

Υπερβολικά σχολαστικοί, αθεράπευτα περιπετειώδεις ή υπερβολικά συγκρατημένοι: αυτά είναι τα ζώδια που, σύμφωνα με την αστρολογία, δεν είναι πάντα οι πιο εύκολοι συνταξιδιώτες.

Τα τέσσερα χειρότερα ζώδια για να πάτε διακοπές

Αναρωτιέστε ποια ζώδια θεωρούνται οι πιο απαιτητικοί σύντροφοι για διακοπές; Δεν είναι τυχαίο: η επιλογή των ανθρώπων με τους οποίους θα περάσετε τις διακοπές σας μπορεί να καθορίσει αν το ταξίδι θα εξελιχθεί σε αξέχαστη εμπειρία ή σε δοκιμασία υπομονής.

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