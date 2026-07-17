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Eλαφριά φορέματα: Οι ωραιότερες επιλογές για την πόλη και τις διακοπές
MARIE CLAIRE

Eλαφριά φορέματα: Οι ωραιότερες επιλογές για την πόλη και τις διακοπές

Για θηλυκές και άνετες εμφανίσεις χωρίς πολλή σκέψη.

Eλαφριά φορέματα: Οι ωραιότερες επιλογές για την πόλη και τις διακοπές
Όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει, η ντουλάπα μας ακολουθεί το ρυθμό του καλοκαιριού: ανάλαφρη, πρακτική και πάνω απ’ όλα άνετη. Και μέσα σε αυτή τη μεταμόρφωση, υπάρχει ένα κομμάτι που ξεχωρίζει πάντα με ευκολία: το χαλαρό καλοκαιρινό φόρεμα. Είναι εκείνο το ρούχο που δεν χρειάζεται πολλή σκέψη, αρκεί μια μόνο κίνηση για να χαρίσει στυλ και κομψότητα.

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