Eλαφριά φορέματα: Οι ωραιότερες επιλογές για την πόλη και τις διακοπές

Ό

ταν ο υδράργυρος ανεβαίνει, η ντουλάπα μας ακολουθεί το ρυθμό του καλοκαιριού: ανάλαφρη, πρακτική και πάνω απ’ όλα άνετη. Και μέσα σε αυτή τη μεταμόρφωση, υπάρχει ένα κομμάτι που ξεχωρίζει πάντα με ευκολία: το χαλαρό