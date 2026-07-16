Ένα με το ηλιοβασίλεμα: 10+1 κομμάτια για την δύση του ήλιου

Αν το καλοκαίρι είναι η πιο ξέγνοιαστη εποχή, η ωραιότερη ώρα είναι αναμφισβήτητα αυτή του ηλιοβασιλέματος. Παρότι το λεγόμενο golden hour παραμένει μαγικό οποιαδήποτε εποχή, η στιγμή που το απολαμβάνουμε με φόντο τη θάλασσα έχει μια ιδιαίτερη λάμψη.