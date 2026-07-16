Beachwear: Τα ωραιότερα look παραλίας που είδαμε στις πασαρέλες της σεζόν

Kάνατε την κράτηση για τις διακοπές σας, ψάξατε στο διαδίκτυο για τις καλύτερες προτάσεις σε εστιατόρια και τώρα ήρθε η ώρα να επιμεληθείτε την πολύτιμη γκαρνταρόμπα διακοπών σας, ξεκινώντας με όλα όσα χρειάζεστε για την παραλία. Η λίστα με τα απαραίτητα είναι αρκετά μεγάλη: χρειάζεστε μεταξύ άλλων τα ωραιότερα μαγιό, σαγιονάρες και ένα cover-up που σας προστατεύει από τον ήλιο, αλλά εξακολουθεί να σας επιτρέπει να πάρετε λίγο χρώμα.

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