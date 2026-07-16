Beachwear: Τα ωραιότερα look παραλίας που είδαμε στις πασαρέλες της σεζόν
MARIE CLAIRE

Beachwear: Τα ωραιότερα look παραλίας που είδαμε στις πασαρέλες της σεζόν

Ήρθε η ώρα να επιμεληθείτε την πολύτιμη γκαρνταρόμπα διακοπών σας.

Beachwear: Τα ωραιότερα look παραλίας που είδαμε στις πασαρέλες της σεζόν

Kάνατε την κράτηση για τις διακοπές σας, ψάξατε στο διαδίκτυο για τις καλύτερες προτάσεις σε εστιατόρια και τώρα ήρθε η ώρα να επιμεληθείτε την πολύτιμη γκαρνταρόμπα διακοπών σας, ξεκινώντας με όλα όσα χρειάζεστε για την παραλία. Η λίστα με τα απαραίτητα είναι αρκετά μεγάλη: χρειάζεστε μεταξύ άλλων τα ωραιότερα μαγιό, σαγιονάρες και ένα cover-up που σας προστατεύει από τον ήλιο, αλλά εξακολουθεί να σας επιτρέπει να πάρετε λίγο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης