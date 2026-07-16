Μαρία Μπεκατώρου για συνεργασία-έκπληξη με Κρινιώ Νικολάου: «Ο πατέρας μου με έβαλε στην εκκλησιαστική μουσική»
Μαρία Μπεκατώρου για συνεργασία-έκπληξη με Κρινιώ Νικολάου: «Ο πατέρας μου με έβαλε στην εκκλησιαστική μουσική»
Η παρουσιάστρια συμμετέχει για πρώτη φορά σε μουσικό άλμπουμ, ενώ η δημιουργός του εξηγεί πώς ένα τραγούδι εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη μουσική σύμπραξη
Η πρώτη μουσική συνεργασία της Μαρίας Μπεκατώρου με την τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια Κρινιώ Νικολάου δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου προγραμματισμένου σχεδίου, αλλά μιας συγκυρίας που εξελίχθηκε φυσικά. Όλα ξεκίνησαν από το τραγούδι «Προχωράω μπροστά», το οποίο γράφτηκε ειδικά για τη Μαρία Μπεκατώρου και παρουσιάστηκε ως έκπληξη στην εκπομπή Moments του ANT1.
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