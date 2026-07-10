Φαινόμαστε τελικά boomers με τις no-show κάλτσες;

Κάποτε οι κάλτσες ήταν απαγορευτικό να φαίνονται. Μερικές επιχειρούσαν να είναι «αόρατες» στο χρώμα του δέρματος και οι κοντές κάλτσες που φτάνουν (maximum) έως τον αστράγαλο ήταν ο νόμος. Οι ψηλόμεσες (λευκές) κάλτσες ήταν κατοχυρωμένες από τους τουρίστες και τα πέδιλά τους. Αλλά αυτό φαίνεται να αλλάζει για τη Gen Z που έχει αγαπήσει αυτό το μέχρι πρότινος αγνοούμενο χρηστικό κομμάτι μετατρέποντάς το σε αξεσουάρ που ολοκληρώνει ένα σύνολο.Η κάλτσα όχι μόνο φαίνεται, αλλά πρωταγωνιστεί. Είναι προκλητικά λευκή, έντονα χρωματιστή, με λογότυπα, δαντέλα, γκλίτερ ή παιχνιδιάρικα prints. Φοριέται με μπαλαρίνες, slingbacks, loafers, Mary Janes, ακόμη και πέδιλα και τακούνια. Δεν είναι τυχαίο ότι στους δρόμους της Κοπεγχάγης, του Παρισιού και της Νέας Υόρκης βλέπουμε ολοένα και περισσότερους συνδυασμούς με λευκές βαμβακερές κάλτσες και μπαλαρίνες, αστραφτερές κάλτσες με γόβες ή αθλητικές κάλτσες με tailored κοστούμια. Η κάλτσα έγινε μέρος του styling και όχι ένα αναγκαίο αξεσουάρ που κρύβεται μέσα στο παπούτσι.