Τα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής A/W 2026-27
Τα ωραιότερα look από την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής A/W 2026-27
Οι πιο ονειρικές δημιουργίες των μεγάλων οίκων.
Οι πιο ονειρικές δημιουργίες των μεγάλων οίκων.
Δύσκολα βρίσκεται στιγμή στο ημερολόγιο της μόδας πιο μαγική από την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι. Εκεί όπου οι σχεδιαστές αφήνουν πίσω τους κάθε περιορισμό και αφιερώνονται στην αναζήτηση του απόλυτου, παρουσιάζοντας δημιουργίες που ξεπερνούν τα όρια της μόδας και αγγίζουν την τέχνη.
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