Η ομορφιά ως καθημερινή επιλογή

Στο τελευταίο τεύχος του FT Weekend των Financial Times, ο αρθρογράφος Robert Armstrong αφιερώνει το κείμενό του στα δυό του πάθη που δεν είναι άλλα από τα (ωραία) ρούχα και το (καλό) φαγητό. Τυχαίνει να έχουμε τα ίδια, οπότε τον διάβασα με προσοχή. Ο ίδιος προσπαθεί να εξετάσει πού συγκλίνουν αυτές οι δύο αδυναμίες του και τι κοινό μπορεί να έχουν πίσω από τον επιφανειακά αντικρουόμενο χαρακτήρα τους σε πρώτη ανάγνωση (το πολύ φαΐ σε παχαίνει και σύμφωνα με φήμες, το πάχος δεν αναδεικνύει τα καλύτερα κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου).Η αγαπημένη μου Kate Moss έχει πει πως έχει μετανιώσει που, μικρή και άμαθη είχε δηλώσει πως τίποτα δεν έχει καλύτερη γεύση από το να είσαι αδύνατη. Το κύμα body positivity ήρθε να την διαψεύσει, αλλά τα GLP-1s φαίνεται πως συμφωνούν μαζί της ακόμα κι αν εκείνη έχει αλλάξει άποψη με τα χρόνια -πρέπει να έφαγε πολύ καλά.Κι όμως, στη μόδα και στις καμπάνιες της, στην έμπνευση ή απλώς στο marketing της βιομηχανίας, το φαγητό δεν είναι ξένο. Νιώθω άσχημα που από διαστροφή του επαγγέλματος σκέφτηκα παραδείγματα όπου η μόδα και το φαγητό κουτούλησαν. Οι χαρακτηριστικές ντομάτες της Loewe έχουν γίνει ένα fashion σύμβολο που την ίδια στιγμή μιλάει στη μεσογειακή όρεξη, ενώ η Μαρία Αντουανέτα με τη γνωστή -αν και μάλλον λανθασμένα αποδιδόμενη – της ατάκα «ας φάνε παντεσπάνι» έχει εμπνεύσει ουκ ολίγες συλλογές μόδας και τάσεις.