Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής: Οι ωραιότερες εμφανίσεις εκτός πασαρέλας
Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής: Οι ωραιότερες εμφανίσεις εκτός πασαρέλας
Tα αγαπημένα μας street style στιγμιότυπα.
Tα αγαπημένα μας street style στιγμιότυπα.
Η Εβδομάδα Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 είναι γεγονός, φέρνοντας στο Παρίσι μοντέλα, celebrities και τις πιο καλοντυμένες insiders για μια εβδομάδα αφιερωμένη στην υψηλή μόδα. Αν και η γαλλική πρωτεύουσα δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, οι καλεσμένοι των επιδείξεων δεν κάνουν καμία έκπτωση στο στυλ.
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