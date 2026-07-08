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«Cup Cut»: Το κούρεμα που ανανεώνει τα μακριά μαλλιά χωρίς να θυσιάζει το μήκος τους
MARIE CLAIRE

«Cup Cut»: Το κούρεμα που ανανεώνει τα μακριά μαλλιά χωρίς να θυσιάζει το μήκος τους

Και που θα δοκιμάσω σίγουρα στο επόμενο ραντεβού μου στο κομμωτήριο.

«Cup Cut»: Το κούρεμα που ανανεώνει τα μακριά μαλλιά χωρίς να θυσιάζει το μήκος τους
Τα τελευταία χρόνια τα κοντά κουρέματα είχαν την τιμητική τους, όμως από φέτος, τα μακριά μαλλιά επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο. Η νέα τάση που κερδίζει έδαφος ονομάζεται Cup Cut και αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να ανανεώσουν την εικόνα τους χωρίς να κάνουν μια δραστική αλλαγή. Το μυστικό του βρίσκεται στις απαλές, διαβαθμισμένες στρώσεις που πλαισιώνουν το πρόσωπο και χαρίζουν περισσότερο όγκο, κίνηση και φυσική ροή στα μαλλιά.

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