Πώς να φορέσετε μαύρο τους καλοκαιρινούς μήνες
MARIE CLAIRE

Πώς να φορέσετε μαύρο τους καλοκαιρινούς μήνες

Το κλειδί είναι να συνδυάσετε ενδιαφέρουσες υφές και να επιλέξετε κομμάτια με μινιμαλιστικές φόρμες, έτσι ώστε το look να δείχνει κομψό και μελετημένο.

Πώς να φορέσετε μαύρο τους καλοκαιρινούς μήνες
Οι καλοκαιρινοί μήνες μπορεί να δίνουν τον τόνο για λαμπερό, χαρούμενο στυλ, αλλά η μόδα της  σεζόν αποδεικνύει ότι το μαύρο δεν ταιριάζει μόνο στο φθινόπωρο και τον χειμώνα ή σε after hours εμφανίσεις. Η διαχρονική γοητεία του oφείλεται στην ικανότητά του να αναδεικνύει τη σιλουέτα και τη δεξιοτεχνία κάθε ρούχου ή αξεσουάρ. Το κλειδί είναι να συνδυάσετε ενδιαφέρουσες υφές και να επιλέξετε κομμάτια με μινιμαλιστικές φόρμες, έτσι ώστε το μαύρο από την κορυφή μέχρι τα νύχια να δείχνει κομψό και μελετημένο.

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