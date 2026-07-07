Κομμάτια που έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μόδα, ενώ δεν περιμέναμε να (ξανά) δούμε

Ημόδα κάνει κύκλους, αλλά είναι κάτι που φαίνεται να ξεχνάμε κάθε φορά που ανακηρύσσουμε κάτι ως «παλιακό» και «ξεπερασμένο» θεωρώντας πως η πλέον ντροπιαστική εμφάνισή μας με αυτό θα παραγραφεί. Κι όμως, πόσες φορές έχουμε σκεφτεί πως δεν έπρεπε να έχουμε πετάξει κάποια παλιά μας κομμάτια γιατί, τελικά, ξανά είναι της μόδας και τα βλέπουμε με άλλο μάτι.Από τα διχαστικά capri pants και τα χαμηλοκάβαλα τζιν, μερικές τάσεις που είχαμε συνδέσει με το παρελθόν, αλλά αναβιώνονται.Capri PantsΚολακευτικά σε πολύ συγκεκριμένα σωματότυπα, τα παντελόνια κάπρι έχουν τις τελευταίες σεζόν γίνει συνώνυμα του κομψού και συνάμα μοντέρνου στυλ. Από την Jennifer Lopez και την Carrie Bradshaw στα 2000s, πλέον τα τιμά και το σημερινό it-girl Hailey Bieber και η πάντα στυλάτη Elsa Hosk.