H συμβουλή που έδωσε η Reese Witherspoon στη Lexi Minetree

ΗLexi Minetree, η ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο της Elle Woods στη νέα prequel σειρά Elle, αποκάλυψε τη σημαντικότερη συμβουλή που έχει λάβει από τη Reese Witherspoon, η οποία την καθοδηγεί από την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων.Η σειρά, που προβάλλεται στο Prime Video, αφηγείται τη ζωή της Elle Woods πριν από την εισαγωγή της στη Νομική Σχολή του Harvard. Τον χαρακτήρα είχε ενσαρκώσει για πρώτη φορά η Reese Witherspoon στις ταινίες Legally Blonde (2001) και Legally Blonde 2: Red, White & Blonde (2003), ενώ τώρα επιστρέφει ως executive producer της νέας παραγωγής.Η 25χρονη Lexi Minetree δήλωσε σε εκδήλωση για τη σειρά τον περασμένο Μάιο ότι η Reese Witherspoon στάθηκε δίπλα της από την πρώτη στιγμή, προσφέροντάς της πολύτιμες συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τόσο τον ρόλο όσο και τη νέα πραγματικότητα που συνοδεύει τη δημοσιότητα.«Μου έχει δώσει πολλές μικρές συμβουλές που κρατώ σαν θησαυρό», είπε. «Η πιο πρόσφατη ήταν ότι, όπου κι αν βρίσκεσαι συναισθηματικά ή σωματικά, πρέπει να δίνεις το 100% αυτού που έχεις εκείνη τη στιγμή».Όπως εξήγησε, η Reese Witherspoon της είπε πως ακόμη και τις ημέρες που κάποιος δεν αισθάνεται στα καλύτερά του, αρκεί να προσφέρει ό,τι πραγματικά μπορεί.«Αν έχεις μόνο το 30% των δυνάμεών σου, δώσε το 100% αυτού του 30%. Έτσι ξέρεις ότι έκανες ό,τι μπορούσες, με ευγένεια και αξιοπρέπεια», ανέφερε.Η ίδια παραδέχεται ότι η συμβουλή αυτή τη βοηθά ιδιαίτερα στις απαιτητικές ημέρες των γυρισμάτων και στα συνεχόμενα ταξίδια που συνοδεύουν τη νέα φάση της καριέρας της.«Προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου και ταυτόχρονα να απολαμβάνω κάθε στιγμή. Όλα συμβαίνουν τόσο γρήγορα», είπε.