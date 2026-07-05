Γιατί η Google χρωστάει μια χρηματική επιταγή στην Τζένιφερ Λόπεζ;

ΗJennifer Lopez θεωρεί ότι η Google τής οφείλει κάτι για μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της. Στο επεισόδιο του podcast SubwayTakes Uncut, που κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου, η τραγουδίστρια και ηθοποιός δήλωσε πως θα έπρεπε «οπωσδήποτε» να έχει αποζημιωθεί, καθώς η εμφάνισή της με το διάσημο πράσινο φόρεμα της Versace στα βραβεία Grammy του 2000 οδήγησε στη δημιουργία του Google Images.«Νιώθω ότι μου χρωστάνε μια επιταγή. Κάτι, τέλος πάντων. Θα έπρεπε να το είχαν κάνει, έστω και για το καλό κάρμα. Είναι τρισεκατομμυριούχοι ή κάτι τέτοιο», είπε.Η σύνδεση ανάμεσα στο φόρεμα και το Google Images δεν είναι υπερβολή. Ο Eric Schmidt, τότε εκτελεστικός πρόεδρος της Google, είχε γράψει σε ανάρτησή του το 2015 ότι η φωτογραφία της Jennifer Lopez με το πράσινο φόρεμα της Versace αποτέλεσε τη δημοφιλέστερη αναζήτηση εικόνας που είχε δεχθεί ποτέ η μηχανή αναζήτησης. Η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων.Το χαρακτηριστικό σχέδιο της Versace, που παρουσιάστηκε στην καμπάνια Φθινόπωρο/Χειμώνας 1999 και στην επίδειξη Άνοιξη/Καλοκαίρι 2000 του οίκου, έχει φορεθεί έκτοτε από πολλές διάσημες γυναίκες, ανάμεσά τους η Geri Halliwell-Horner των Spice Girls, η Donatella Versace, αλλά και η ίδια η Jennifer Lopez. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί επίσης πολλές σύγχρονες εκδοχές και εμπνευσμένες παραλλαγές του.Αφορμή για την αναφορά της στο θρυλικό φόρεμα στάθηκε η ανανεωμένη δημοτικότητά του, μετά και την εμφάνισή του στη σειρά Off Campus του Amazon Prime.«Το φόρεμα επέστρεψε ξανά στην επικαιρότητα με το Off Campus και το On The Floor. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ναι, φόρεσα το φόρεμα Versace. Επειδή ο κόσμος το αναζητούσε, δημιουργήθηκε το Google Images», σχολίασε.