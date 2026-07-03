Marc Laumond: Η τέχνη της βιτρίνας ως εμπειρία – όταν η μόδα συναντά την πόλη

Πριν ακόμη διασχίσει κανείς την είσοδο ενός πολυκαταστήματος, έχει ήδη αρχίσει να αφηγείται μέσα του μια ιστορία και αυτή ξεκινάει, αναμφίβολα από τη βιτρίνα. Το φως, τα υλικά, η κίνηση, οι αναλογίες, ακόμη και το κενό ανάμεσα στα αντικείμενα συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν αποσκοπεί μόνο στο να παρουσιάσει μια συλλογή, αλλά να προκαλέσει μια επιθυμία, ένα συναίσθημα, μια μικρή παύση μέσα στη βιασύνη της πόλης.Αυτή ακριβώς είναι η γλώσσα του Marc Laumond, ενός δημιουργού που εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες κινείται στα όρια ανάμεσα στη μόδα, το design, τη σκηνογραφία και την αρχιτεκτονική του εμπορίου, αντιμετωπίζοντας κάθε βιτρίνα ως έναν δημόσιο χώρο πολιτισμού. Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκινά στο Παρίσι, όταν ακόμη σπούδαζε design και βρέθηκε στο εμβληματικό Colette. Το θρυλικό concept store δεν υπήρξε απλώς ένα κατάστημα: αποτέλεσε έναν τόπο όπου η μόδα συνάντησε τη σύγχρονη τέχνη, τη μουσική, τη φωτογραφία και τη νεότερη δημιουργική σκηνή, επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά δημιουργικών διευθυντών. Εκεί ο Laumond αντιλήφθηκε ότι η μόδα και το retail, δύο έννοιες άμεσα συνυφασμένες, μπορούν να λειτουργήσουν ως πολιτιστική εμπειρία και όχι μόνο ως εμπορική δραστηριότητα.