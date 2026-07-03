Marc Laumond: Η τέχνη της βιτρίνας ως εμπειρία – όταν η μόδα συναντά την πόλη
Marc Laumond: Η τέχνη της βιτρίνας ως εμπειρία – όταν η μόδα συναντά την πόλη
Ο artistic director των πολυκαταστημάτων Attica, Marc Laumond, εχει διανύσει μια μεγάλη διαδρομή από τα Printemps έως το εμβληματικό Colette ενώ έχει, επίσης, συνεργαστεί με κορυφαίους ομίλους όπως ο LMVH. Στη συνέντευξή του αναλύει τις νέες προκλήσεις την εποχή της τεχνολογίας και εξηγεί τι σημαίνει να είναι ο πρωτοπόρος των pop up stores και την ευρηματική λογική retailtainment.
Πριν ακόμη διασχίσει κανείς την είσοδο ενός πολυκαταστήματος, έχει ήδη αρχίσει να αφηγείται μέσα του μια ιστορία και αυτή ξεκινάει, αναμφίβολα από τη βιτρίνα. Το φως, τα υλικά, η κίνηση, οι αναλογίες, ακόμη και το κενό ανάμεσα στα αντικείμενα συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν αποσκοπεί μόνο στο να παρουσιάσει μια συλλογή, αλλά να προκαλέσει μια επιθυμία, ένα συναίσθημα, μια μικρή παύση μέσα στη βιασύνη της πόλης.
Αυτή ακριβώς είναι η γλώσσα του Marc Laumond, ενός δημιουργού που εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες κινείται στα όρια ανάμεσα στη μόδα, το design, τη σκηνογραφία και την αρχιτεκτονική του εμπορίου, αντιμετωπίζοντας κάθε βιτρίνα ως έναν δημόσιο χώρο πολιτισμού. Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκινά στο Παρίσι, όταν ακόμη σπούδαζε design και βρέθηκε στο εμβληματικό Colette. Το θρυλικό concept store δεν υπήρξε απλώς ένα κατάστημα: αποτέλεσε έναν τόπο όπου η μόδα συνάντησε τη σύγχρονη τέχνη, τη μουσική, τη φωτογραφία και τη νεότερη δημιουργική σκηνή, επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά δημιουργικών διευθυντών. Εκεί ο Laumond αντιλήφθηκε ότι η μόδα και το retail, δύο έννοιες άμεσα συνυφασμένες, μπορούν να λειτουργήσουν ως πολιτιστική εμπειρία και όχι μόνο ως εμπορική δραστηριότητα.
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Αυτή ακριβώς είναι η γλώσσα του Marc Laumond, ενός δημιουργού που εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες κινείται στα όρια ανάμεσα στη μόδα, το design, τη σκηνογραφία και την αρχιτεκτονική του εμπορίου, αντιμετωπίζοντας κάθε βιτρίνα ως έναν δημόσιο χώρο πολιτισμού. Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκινά στο Παρίσι, όταν ακόμη σπούδαζε design και βρέθηκε στο εμβληματικό Colette. Το θρυλικό concept store δεν υπήρξε απλώς ένα κατάστημα: αποτέλεσε έναν τόπο όπου η μόδα συνάντησε τη σύγχρονη τέχνη, τη μουσική, τη φωτογραφία και τη νεότερη δημιουργική σκηνή, επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά δημιουργικών διευθυντών. Εκεί ο Laumond αντιλήφθηκε ότι η μόδα και το retail, δύο έννοιες άμεσα συνυφασμένες, μπορούν να λειτουργήσουν ως πολιτιστική εμπειρία και όχι μόνο ως εμπορική δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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