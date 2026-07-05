Ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ για στιγμές χαλάρωσης και αδρεναλίνης μέσα στον Ιούλιο

Οι νέες αφίξεις στην πλατφόρμα περιεχομένου Netflix περιλαμβάνουν από την επιστροφή της Ενόλα Χολμς με την τρίτη κατά σειρά ταινία τγς, μέχρι σειρές βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά, όπως η βομβιστική επίθεση στην πτήση Pan Am 103 το μακρινό 1988. Ανοίξτε τα notes του κινητού σας – ή, αν προτιμάτε τις αναλογικές μεθόδους, βγάλτε το ημερολόγιό σας, και σημειώστε πότε κάνουν πρεμιέρα.