Οι ακριβότεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2026
Οι ακριβότεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2026
Ναι, μπορεί να είναι αυτοί που φαντάζεστε.
Υπάρχουν ταξίδια που δύσκολα αποφασίζει κανείς αυθόρμητα. Είναι εκείνα που συνήθως μπαίνουν στη λίστα των εμπειριών ζωής και προγραμματίζονται για μια ξεχωριστή περίσταση. Μια εξερεύνηση στα νησιά Γκαλαπάγκος, ένας μήνας του μέλιτος στις Μαλδίβες ή ένα βράδυ θαυμάζοντας το Βόρειο Σέλας, για παράδειγμα.
Πόσο κοστίζουν όμως στην πραγματικότητα αυτά τα ονειρεμένα ταξίδια;
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το euronews.com, η ταξιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία SquareMouth ανέλυσε περισσότερες από 100.000 αγορές ταξιδιωτικής ασφάλισης, έρευνα με πάνω από 6.000 ταξιδιώτες, καθώς και δεδομένα από πλατφόρμες όπως οι Google Flights και Kayak Hotels, προκειμένου να καταρτίσει τη λίστα με τους ακριβότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Πόσο κοστίζουν όμως στην πραγματικότητα αυτά τα ονειρεμένα ταξίδια;
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το euronews.com, η ταξιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία SquareMouth ανέλυσε περισσότερες από 100.000 αγορές ταξιδιωτικής ασφάλισης, έρευνα με πάνω από 6.000 ταξιδιώτες, καθώς και δεδομένα από πλατφόρμες όπως οι Google Flights και Kayak Hotels, προκειμένου να καταρτίσει τη λίστα με τους ακριβότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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