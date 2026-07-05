Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτές τις φράσεις κερδίζουν αμέσως τη συμπάθεια των άλλων

Το να είναι κάποιος χαρισματικός συχνά θεωρείται ένα έμφυτο χαρακτηριστικό, δηλαδή, είτε γεννιέται με αυτό είτε όχι. Ωστόσο, οι ειδικοί στην ανθρώπινη συμπεριφορά υποστηρίζουν ότι η ικανότητα να δημιουργούμε θετικές εντυπώσεις και ουσιαστικές συνδέσεις με τους άλλους δεν είναι αποκλειστικά θέμα προσωπικότητας, αλλά και επικοινωνιακών συνηθειών που μπορούν να καλλιεργηθούν.Όπως γράφει η Vanessa Van Edwards, ερευνήτρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ειδικός στην επικοινωνία, σε άρθρο της στο Make It, οι άνθρωποι που θεωρούνται ιδιαίτερα χαρισματικοί χρησιμοποιούν συχνά συγκεκριμένες φράσεις που κάνουν τους συνομιλητές τους να αισθάνονται σημαντικοί, αποδεκτοί και «ορατοί».Το ενδιαφέρον είναι ότι καμία από αυτές τις φράσεις δεν απαιτεί εξωστρεφή προσωπικότητα ή εντυπωσιακή παρουσία. Αρκεί η ειλικρινής προσοχή, η ενεργητική ακρόαση και το αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άλλον.1. «Ήλπιζα ότι θα σε πετύχαινα εδώ»Οι περισσότεροι άνθρωποι υποτιμούν το πόσο ευχάριστη είναι η παρουσία τους για τους άλλους. Αυτή η φράση λειτουργεί σαν μια διακριτική αλλά ουσιαστική επιβεβαίωση ότι η παρουσία κάποιου έχει αξία. Χρησιμοποιήστε την όταν συναντάτε κάποιον σε μια εκδήλωση, σε μια επαγγελματική συνάντηση ή ακόμη και σε μια κοινωνική έξοδο. Το μήνυμα που περνάει είναι απλό: «Χαίρομαι πραγματικά που είσαι εδώ».