«Goblintimacy»: Η νέα τάση στο dating που ανατρέπει τους κανόνες

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Τι θα γινόταν αν, αντί να εμφανιστείτε στο πρώτο ραντεβού ως η πιο περιποιημένη και «δουλεμένη» εκδοχή του εαυτού σας, παρουσιαζόσασταν ακριβώς όπως είστε; Με όλες τις ιδιορρυθμίες, τις ανασφάλειες και τις ατέλειές σας;Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από το λεγόμενο goblintimacy, μία νέα τάση στις γνωριμίες που κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα ανάμεσα στους χρήστες των dating apps.Σε αντίθεση με άλλες συμπεριφορές στο online dating που βασίζονται στην ωραιοποίηση ή ακόμη και στην παραπλάνηση, το goblintimacy προτείνει το ακριβώς αντίθετο, την απόλυτη αυθεντικότητα από την πρώτη στιγμή.Η λογική είναι απλή. Αν δείξετε εξαρχής τον πραγματικό σας εαυτό, με τις αδυναμίες και τις παραξενιές του, θα ξεχωρίσετε πιο γρήγορα ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά συμβατοί μαζί σας και ποιοι όχι. Άλλωστε, αργά ή γρήγορα, η πιο αυθεντική πλευρά κάθε ανθρώπου αποκαλύπτεται μέσα σε μια σχέση.Τι ακριβώς είναι το «goblintimacy»;Η Amy Chan, dating coach και συγγραφέας, περιγράφει στο usatoday.com το φαινόμενο ως «μια αντίδραση απέναντι στην ανάγκη να εμφανιζόμαστε στα ραντεβού ως μια προσεκτικά επιμελημένη εκδοχή του εαυτού μας. Αντί να προσπαθούμε να γίνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι θέλει ο άλλος, επιλέγουμε να παρουσιαστούμε όπως πραγματικά είμαστε, με τις ιδιορρυθμίες, τα ελαττώματα και τις ατέλειές μας».Η τάση αυτή φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την εποχή των dating apps αλλά και με τη γενικότερη δυσπιστία που επικρατεί σήμερα γύρω από την αυθεντικότητα στην ψηφιακή ζωή. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, τα φίλτρα και οι προσεκτικά επιλεγμένες online εικόνες γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα, πολλοί singles αναζητούν κάτι που μοιάζει αληθινό.Η Damona Hoffman, επίσης dating coach και συγγραφέας, θεωρεί ότι η δημοτικότητα του goblintimacy δεν είναι τυχαία.«Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από την προσποίηση. Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση γύρω από το τι είναι πραγματικό και τι όχι. Παράλληλα, πολλοί έχουν εξαντληθεί από την προσπάθεια να ακολουθήσουν όλους τους κανόνες του dating. Συνειδητοποιούν ότι τα “κόλπα” δεν λειτουργούν για όλους και ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να βρουν κάποιον που θα εκτιμήσει τον πραγματικό τους εαυτό».