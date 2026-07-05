Ο «κανόνας των 18:30» που βοήθησε μια γυναίκα να διαχειριστεί το άγχος της

Οι πολλές και αγχώδεις σκέψεις, το overthinking, όπως ονομάζεται μοιάζε με τρόπο που μας επιτρέπει να έχουμε τον έλεγχο. Αλλά, το πιθανότερο είναι, να μας προκαλέσει περισσότερο άγχος και στρες. Το να μάθουμε πως να συμβιώνουμε με την ανησυχία και να την περιορίζουμε μπορεί να κάνει τη ζωή μας να αλλάξει. Η ιστορία μιας γυναίκας και ο κανόνας που της πρότεινε να ακολουθήσει φαίνεται να τη βοήθησαν να φτάσει αυτόν τον στόχο και σταδιακά να απομακρύνει το μυαλό της από τις συνεχείς και στρεσογόνες σκέψεις.Το δεύτερο μισό του 2011 ήταν, όπως περιγράφει η Mel Bradman στον Guardian, μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για εκείνη. Η πίεση στη δουλειά, μια σχέση που έσβηνε σταδιακά, η ασθένεια της μητέρας της και η έντονη απουσία του πατέρα της, που είχε φύγει από τη ζωή λίγα χρόνια πριν, δημιούργησαν αυτό που η ίδια αποκαλεί «μια τέλεια, ανεπιθύμητη καταιγίδα».«Πριν, όταν περνούσα δύσκολες φάσεις, κατάφερνα να βγω σχετικά γρήγορα από αυτές. Αυτή τη φορά όμως όχι», γράφει. Το άγχος έγινε σταθερή κατάσταση, επηρεάζοντας ακόμη και τις πιο απλές αποφάσεις της καθημερινότητας. «Συνέχιζα τη ζωή μου – πήγαινα στη δουλειά, έβγαινα – αλλά το άγχος έλεγχε τα πάντα», σημειώνει χαρακτηριστικά.