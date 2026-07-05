Τα αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν μόνο την άνεσή μας, αλλά μπορούν να μετατρέψουν το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου σε επικίνδυνο περιβάλλον για πολλά καθημερινά αντικείμενα. Σύμφωνα με ειδικούς σε ασφαλιστικές αυτοκινήτων, η θερμοκρασία μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τους 50°C μέσα σε λίγα λεπτά, ιδιαίτερα όταν το όχημα βρίσκεται εκτεθειμένο στον ήλιο. Γι’ αυτό, πέρα από τα κατοικίδια και τα παιδιά που δεν πρέπει ποτέ να μένουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια καύσωνα, υπάρχουν και άλλα αντικείμενα που καλό είναι να απομακρύνετε, όπως τα αναφέρουν ασφαλιστές αυτοκινήτων στη mirror.co.uk.1. Ηλεκτρονικές συσκευέςΚινητά τηλέφωνα, tablets, power banks και κάθε συσκευή που περιέχει μπαταρία λιθίου μπορεί να υποστεί σοβαρή φθορά όταν εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες. Η υπερβολική ζέστη μπορεί να προκαλέσει διόγκωση, διαρροή ή ακόμη και βλάβη της μπαταρίας, αυξάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τον κίνδυνο πυρκαγιάς.2. Σπρέι και αεροζόλΑποσμητικά, λακ μαλλιών και άλλα προϊόντα σε μορφή σπρέι δεν πρέπει να μένουν μέσα στο αυτοκίνητο. Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να ανεβάσει την πίεση στο εσωτερικό της συσκευασίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ή ακόμη και έκρηξη.3. Εμφιαλωμένο νερόΜπορεί να φαίνεται παράδοξο, όμως το πλαστικό μπουκάλι νερού δεν είναι ιδανικό να παραμένει για ώρες μέσα σε ένα υπερθερμασμένο όχημα. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επηρεάσουν το πλαστικό, ενώ παράλληλα το νερό χάνει τη φρεσκάδα του και γίνεται λιγότερο ευχάριστο προς κατανάλωση.