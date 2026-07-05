Νέα έρευνα: Η προστατευτική δράση των βιολογικών φρούτων και λαχανικών κατά του καρκίνου

Τα οφέλη της βιολογικής καλλιέργειας είναι προφανή για το περιβάλλον, τι γίνεται όμως με τη δράση των προϊόντων της στην υγεία μας; Μια νέα έρευνα, που αναδημοσίευσε η αγγλόφωνη Le Monde, έδειξε ότι αρκεί να αντικαταστήσουμε μικρές ποσότητες συμβατικά καλλιεργημένων φρούτων και λαχανικών με τα αντίστοιχά τους βιολογικά για να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού μετά την εμμηνόπαυση.