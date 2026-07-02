Lexi Minetree: Η νέα εμφάνιση που θύμισε Elle Woods με το φόρεμα από το 2014 (εικόνες)

ΗLexi Minetree, η ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο της Elle Woods στη σειρά «Elle» του Prime Video, συνεχίζει να αποτίει φόρο τιμής στη Reese Witherspoon όχι μόνο μέσα από τον εμβληματικό χαρακτήρα, αλλά και μέσα από τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί.Στην ειδική προβολή της σειράς στο Λονδίνο, η 25χρονη ηθοποιός επέλεξε μια ροζ στράπλες δημιουργία Stella McCartney από το αρχείο της σχεδιάστριας, την ίδια που είχε φορέσει η Reese Witherspoon στο Met Gala του 2014. Με τα ξανθά μαλλιά της πιασμένα σε ανάλαφρο σινιόν και διακριτικά αξεσουάρ κράτησε το look κομψό και πιστό στην αισθητική της Elle Woods, με το χαρακτηριστικό έντονο ροζ χρώμα που έχει συνδεθεί με την ηρωίδα.