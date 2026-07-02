Σανδάλια: Τα πέντε στυλ που θα φορέσουμε το καλοκαίρι του 2026
MARIE CLAIRE

Σανδάλια: Τα πέντε στυλ που θα φορέσουμε το καλοκαίρι του 2026

Πέντε τύποι σανδαλιών, που θα λύσουν κάθε στυλιστικό δίλημμα που μπορεί να φέρουν οι επόμενοι μήνες.

Σανδάλια: Τα πέντε στυλ που θα φορέσουμε το καλοκαίρι του 2026
Τα σανδάλια είναι το πιο σημαντικό ζευγάρι παπουτσιών που έχουμε στην καλοκαιρινή μας γκαρνταρόμπα. O λόγος; Η ευελιξία τους. Σπάνια ένα ρούχο δεν θα δείξει καλό σε συνδυασμό με ένα ωραίο ζευγάρι φλατ σανδάλια. Σε ουδέτερους ή πιο ζωηρούς τόνους, δίνουν το ενδιαφέρον που χρειάζεται, ενώ χαρίζουν ισορροπία σε ένα πιο εντυπωσιακό σύνολο.

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