Πώς να κάνετε «summer cleaning» στις φιλίες σας

Ζούμε σε μια περίοδο που πολλοί περιγράφουν ως «ξηρασία» στις φιλίες. Το να δημιουργήσετε νέες σχέσεις ως ενήλικες είναι ήδη δύσκολο, πόσο μάλλον να διατηρήσετε όσες έχετε. Συνήθειες που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες στις φιλικές σας σχέσεις αρχίζουν να εκλείπουν. Πλέον δεν βγαίνουμε όσο παλαιότερα, ακυρώνουμε πιο εύκολα σχέδια και γενικά ζούμε σε μια αποστασιοποίηση.Την ίδια στιγμή, η ψηφιακή κόπωση αυξάνεται και η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτησή μας από την τεχνολογία δεν βοηθά. Τα μηνύματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και οι συνεχείς ειδοποιήσεις καταλήγουν να μας παραλύουν, οδηγώντας πολλούς στο να μην απαντούν για μέρες. Το αποτέλεσμα; Αντί να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά η τεχνολογία, που φτιάχτηκε γι’ αυτό, αφήνει πολλές φιλίες να μαραζώνουν.Η αρχή του καλοκαιριού, όμως, είναι η ιδανική ευκαιρία για μια επανεκκίνηση, όχι μόνο για την εμφάνισή, αλλά και στην κοινωνική σας ζωή. Όπως θα τακτοποιούσατε τη ντουλάπα σας πριν προσθέσετε νέα ρούχα, έτσι αξίζει να «καθαρίσετε» πρώτα τις υπάρχουσες σχέσεις σας.