Baloon Skirt: Πώς φοριέται το καλοκαίρι του 2026
Baloon Skirt: Πώς φοριέται το καλοκαίρι του 2026
Από το γραφείο μέχρι τις διακοπές και τις βραδινές εξόδους, είναι το κομμάτι που προσθέτει όγκο, κίνηση και μια δόση ανεπιτήδευτου fun σε κάθε καλοκαιρινό look.
Από το γραφείο μέχρι τις διακοπές και τις βραδινές εξόδους, είναι το κομμάτι που προσθέτει όγκο, κίνηση και μια δόση ανεπιτήδευτου fun σε κάθε καλοκαιρινό look.
Όποιος έζησε τη δεκαετία του 2000 έχει δει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από νοσταλγικές τάσεις να επιστρέφουν δυναμικά. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες δείχνουν πολύ καλύτερες τη δεύτερη φορά. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η balloon (ή bubble) φούστα, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα trends των προηγούμενων δεκαετιών, που το καλοκαίρι του 2026 αποτελεί μία από τις πιο παιχνιδιάρικες και fashion-forward επιλογές της σεζόν.
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