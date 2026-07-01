Η πιο ροζ βιβλιοθήκη της μόδας έγινε το νέο fashion hot spot του Τόκιο

Σε μια ακόμα απόδειξη πως η μόδα έχει πάθει εμμονή με τα βιβλία, ο οίκος Acne Studios που ιδρύθηκε 30 χρόνια πριν στην Στοκχόλμη, δημιούργησε την Pink Library στο Τόκιο γιορτάζοντας τα γενέθλιά του. Η πρωτοβουλία The Pink Library είναι μια προσωρινή, ανοιχτή βιβλιοθήκη που στήθηκε στο Τόκιο, μετατρέποντας έναν minimal ροζ χώρο σε σημείο συνάντησης για fashion lovers, δημιουργούς και όσους αναζητούν έμπνευση μέσα από τα βιβλία.Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του Acne Paper Issue 21: Autoportrait, της συλλεκτικής έκδοσης που σηματοδοτεί την 30ή επέτειο του σουηδικού οίκου. Οι επισκέπτες μπορούν να ξεφυλλίσουν όχι μόνο το νέο τεύχος αλλά και παλαιότερα τεύχη του Acne Paper, σπάνιες εκδόσεις και βιβλία που αντικατοπτρίζουν το δημιουργικό σύμπαν του brand – από τη μόδα και τη φωτογραφία μέχρι την αρχιτεκτονική και το σύγχρονο design.