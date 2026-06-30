Shell jewelry: Η τάση που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Shell jewelry: Η τάση που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι

Και έχει την ικανότητα να μετατρέψει κάθε καλοκαιρινό ντύσιμο σε ένα εκπληκτικό resort look.

Shell jewelry: Η τάση που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι
Τα κοσμήματα με έμπνευση από την παραλία δεν είναι μια νέα τάση, παραμένουν όμως σταθερά η αγαπημένη μας επιλογή όταν ονειρευόμαστε χαλαρές μέρες δίπλα στη θάλασσα. Από δαχτυλίδια και βραχιόλια με φυσικές, ακανόνιστες φόρμες μέχρι κολιέ στολισμένα με κοχύλια ή γοητευτικά charms εμπνευσμένα από πλάσματα του βυθού, αυτά τα κομμάτια φέρνουν πάντα μαζί τους μια ήρεμη, καλοκαιρινή ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης