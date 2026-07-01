Πέντε νέες τηλεοπτικές σειρές που δεν θα χάσω μέσα στον Ιούλιο
MARIE CLAIRE

Πέντε νέες τηλεοπτικές σειρές που δεν θα χάσω μέσα στον Ιούλιο

Είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για επιπλέον χαλάρωση μετά το μπάνιο στη θάλασσα.

Πέντε νέες τηλεοπτικές σειρές που δεν θα χάσω μέσα στον Ιούλιο
Η τηλεόραση δεν λογαριάζει από καλοκαίρια και χειμώνες και, ειδικά όταν μιλάμε για συνδρομητικές πλατφόρμες, κάποιες από αυτές κρατούν στο μανίκι τους κρυμμένους άσσους για την θερινή σεζόν. Φέτος τον Ιούλιο έχουμε δύο επιστροφές μυθοπλασίας, μία στην πιο ροζ παλέτα που έχετε δει ποτέ και μία που θα παρακολουθήσετε πιθανότατα μαζί με τη μαμά σας, η οποία είδε το original έργο στην πρώτη του μετάδοση τη μακρινή δεκαετία του 1970. Επιπλέον, υπάρχουν και τρεις ολόφρεσκιες κυκλοφορίες, που κάπως μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά φαίνεται να διαφοροποιούνται στα σημεία.
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