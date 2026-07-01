Πέντε νέες τηλεοπτικές σειρές που δεν θα χάσω μέσα στον Ιούλιο
Πέντε νέες τηλεοπτικές σειρές που δεν θα χάσω μέσα στον Ιούλιο
Είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για επιπλέον χαλάρωση μετά το μπάνιο στη θάλασσα.
Η τηλεόραση δεν λογαριάζει από καλοκαίρια και χειμώνες και, ειδικά όταν μιλάμε για συνδρομητικές πλατφόρμες, κάποιες από αυτές κρατούν στο μανίκι τους κρυμμένους άσσους για την θερινή σεζόν. Φέτος τον Ιούλιο έχουμε δύο επιστροφές μυθοπλασίας, μία στην πιο ροζ παλέτα που έχετε δει ποτέ και μία που θα παρακολουθήσετε πιθανότατα μαζί με τη μαμά σας, η οποία είδε το original έργο στην πρώτη του μετάδοση τη μακρινή δεκαετία του 1970. Επιπλέον, υπάρχουν και τρεις ολόφρεσκιες κυκλοφορίες, που κάπως μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά φαίνεται να διαφοροποιούνται στα σημεία.
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